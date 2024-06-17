Писарев оценил игру Эриксена в матче со Словенией

Тренер сборной России Николай Писарев дал оценку игре полузащитника сборной Дании Кристина Эриксена в матче против Словении (1:1) в рамках Евро-2024.
«Здорово, что вернулся. Он по праву лучший игрок матча. Он провел очень хороший матч, можно только восхищаться. Он пять раз пробил сам и семь раз отдал мяч партнерам под удар. Двенадцать подобных действий за матч давно никто не совершал на чемпионате Европы», – поделился мнением Писарев.
- 32-летний Кристиан Эриксен, играющий на позиции центрального хавбека, открыл счет голам сборной Дании на Евро-2024. Футболисту удалось поразить ворота Словении (1:1). К сожалению для датских болельщиков, гол Эриксена принес команде всего лишь ничью. Отметим, что всего в активе хавбека 42 гола в 131 поединке в майке датской сборной.
- Кристиан Эриксен представляет цвета «МЮ» с лета 2022 года. В завершившемся сезоне Кристиан поучаствовал в 28 встречах во всех соревнованиях. В них Эриксен сумел набрать 1+3 по системе «гол плюс пас».