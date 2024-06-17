Писарев оценил игру Эриксена в матче со Словенией

Тренер сборной России Николай Писарев дал оценку игре полузащитника сборной Дании Кристина Эриксена в матче против Словении (1:1) в рамках Евро-2024.

«Здорово, что вернулся. Он по праву лучший игрок матча. Он провел очень хороший матч, можно только восхищаться. Он пять раз пробил сам и семь раз отдал мяч партнерам под удар. Двенадцать подобных действий за матч давно никто не совершал на чемпионате Европы», – поделился мнением Писарев.