Пикфорд повторил рекорд среди вратарей сборной Англии по сухим матчам на крупных турнирах

Джордан Пикфорд уже в следующем матче может установить уникальный рекорд.

Вчера Англия в рамках первого тура группового раунда Евро– 2024 обыграла Сербию (1:0). 30-летний страж ворот англичан Джордан Пикфорд сумел оставить свои ворота в неприкосновенности, сделав пару классных сейвов. Для голкипера «Эвертона» этот матч стал десятым сухим на Евро и ЧМ. Джордан сумел повторить рекорд Петера Шилтона.