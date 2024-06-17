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    • Пикфорд повторил рекорд среди вратарей сборной Англии по сухим матчам на крупных турнирах

    Пикфорд повторил рекорд среди вратарей сборной Англии по сухим матчам на крупных турнирах

    Джордан Пикфорд уже в следующем матче может установить уникальный рекорд.

    Вчера Англия в рамках первого тура группового раунда Евро– 2024 обыграла Сербию (1:0). 30-летний страж ворот англичан Джордан Пикфорд сумел оставить свои ворота в неприкосновенности, сделав пару классных сейвов. Для голкипера «Эвертона» этот матч стал десятым сухим на Евро и ЧМ. Джордан сумел повторить рекорд Петера Шилтона.

    • Всего в активе Пикфорда 62 поединка в майке английской сборной.
    • В минувшем сезоне Джордан сыграл за «Эвертон» 42 встречи во всех соревнованиях. В них он пропустил 54 мяча. При этом в активе Пикфорда 15 «сухих» матчей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1718596626
    Мы все очень рады за Джордана Пикфорда
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