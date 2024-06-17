Тен Хаг раскритиковал главного тренера сборной Англии Саутгейта

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг остался недоволен планом Англии на игру против Сербии (1:0) в рамках группового этапа Евро – 2024.

«Англия играла очень пассивно. Я действительно видел, как они отступали, они заставляли Сербию идти вперeд. Англия повела со счeтом 1:0, а затем Саутгейт решает начать играть, сделав свою команду компактной и полагаясь на моменты в оставшиеся минуты игры», – высказал мнение Тен Хаг.

Англия Гарета Саутгейта стартовала на Евро-2024 с победы. Англичанами была обыграна Сербия. Победный гол на счету Джуда Беллингема.

«МЮ» под руководством Тен Хага в завершившемся розыгрыше АПЛ сумел набрать 60 очков. Этот результат позволил команде занять лишь 8-ю строчку. При этом манчестерский коллектив завоевал Кубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» (2:1).

Ранее в различных СМИ появлялась информация, что новые боссы «МЮ» собираются уволить Тен Хага. У клуба было несколько варианов. Примечательно, что главным кандидатом на замену голландцу назывался Гарет Саутгейт. В итоге руководство «МЮ» решило продолжить сотрудничество с Тен Хагом.