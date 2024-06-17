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    • Тен Хаг раскритиковал главного тренера сборной Англии Саутгейта

    Тен Хаг раскритиковал главного тренера сборной Англии Саутгейта

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг остался недоволен планом Англии на игру против Сербии (1:0) в рамках группового этапа Евро – 2024.

    «Англия играла очень пассивно. Я действительно видел, как они отступали, они заставляли Сербию идти вперeд. Англия повела со счeтом 1:0, а затем Саутгейт решает начать играть, сделав свою команду компактной и полагаясь на моменты в оставшиеся минуты игры», – высказал мнение Тен Хаг.

    Англия Гарета Саутгейта стартовала на Евро-2024 с победы. Англичанами была обыграна Сербия. Победный гол на счету Джуда Беллингема.

    «МЮ» под руководством Тен Хага в завершившемся розыгрыше АПЛ сумел набрать 60 очков. Этот результат позволил команде занять лишь 8-ю строчку. При этом манчестерский коллектив завоевал Кубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» (2:1).

    Ранее в различных СМИ появлялась информация, что новые боссы «МЮ» собираются уволить Тен Хага. У клуба было несколько варианов. Примечательно, что главным кандидатом на замену голландцу назывался Гарет Саутгейт. В итоге руководство «МЮ» решило продолжить сотрудничество с Тен Хагом.

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    Источник: Sport Bible

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