Сборная Англии одержала победу над Сербией в рамках 1 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:0.

1-й тайм

Первые 10 минут матча проходили под полным преимуществом игроков сборной Англии, Сербы изредка пересекали центр поля и сразу теряли мяч. Преимущество быстро вылилось в забитый мяч, на 13-й минуте матча Сака прорвался по флангу, сделал навес, Джуд Беллингем опередил защитника и отправил мяч в ворота, игроки сборной Сербии опоздали сразу в нескольких эпизодах и не смогли остановить атаку.

Смотреть гол Беллингема

После забитого мяча Англичане сбавили обороты, игра больше проходила в центре поля, но Сербы имели хороший момент для того, чтобы отыграться, однако Митрович не сумел забить.К середине первого тайма Англичане имели преимущество во владении мячом 70 на 30, но при этом ударов по воротам было поровну 2:2.

Смотреть удар опасный удар Митровича.

На 26-й минуте сборная Англии имела шикарный момент, Влахович в середине поля отдал авантюрный поперечный пас, а Александер-Арнольд его перехватил. В итоге Сака вовремя покатил на Уокера, который справа ворвался в штрафную площадь, вытянул на себя голкипера и прострелил к вратарской, но партнеры не успели замкнуть!

На 30-й минуте матча Англичане получили право на опасный штрафной, но Александер-Арнольд пробил в стенку примерно с 25 метров, затем Сака на скорости справа ворвался в штрафную площадь и навесил к вратарской, но защитники вынесли мяч.

Начиная с 35-й минуты игра выровнялась, команды примерно поровну владели мячом и не создавали моментов для взятия ворот, Сербы несколько раз грубо нарушили правила и играли местами грязно из-за того, что не успевали за быстрыми игроками сборной Англии.

2-й тайм

Начало второго тайма проходило без ярких моментов, Англичане играли очень осторожно, при этом Сербы все чаще проходило к воротам Пикфорда и создавали напряжение у ворот. На 57-й минуте Александер-Арнольд справа ворвался в штрафную площадь и прострелил под удар Беллингему, который упал в борьбе с Иличем, но арбитр показал, что ничего не было.

На 63– минуте матча Англичанам откровенно повезло, Тадич отдавал классный разрезающий пас в штрафную площадь, где Йович каким-то чудом не принял мяч и чуть не наказал Англию за пассивную игру.

До 76-й минуте Боуэн на правом фланге из-под соперника навесил на дальнюю штангу, а там Кейн в верховой борьбе смял Вельковича и головой бил с 5 метров, но Райкович каким-то чудом среагировал, переведя мяч в перекладину, стоит отметить что это был первый реальный шанс Кейна в матче.

На 81-й минуте матча Влахович подобрал мяч и с 18 метров пробил под перекладину, но Пикфорд спас свою сборную от гола, затем через 3 минуты главный тренер сборной Сербии получил желтую карточку за излишние эмоции.

Оставшее время тайма игра проходила в спокойном режиме, ни одна команда не смогла создать реальных моментов для взятия ворот, итог 1:0 в пользу сборной Англии.

Англичане проведут следующий матч со сборной Дании.

Сербы сыграют со Словенией.

Полный видеообзор матча можно посмотреть на «Матч ТВ».