Стали известны все участники Первой лиги сезона-2024/25

Сегодня стал известен полный состав участников следующего сезона Первой лиги.
В турнире выступят 18 команд: «Урал» (Екатеринбург), «Балтика» (Калининград), «Сочи», «Арсенал» (Тула), «Родина» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Шинник» (Ярославль), «Алания» (Владикавказ), «Тюмень», «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Сокол» (Саратов), «Черноморец» (Новороссийск), «Уфа», «Чайка» (Песчанокопское) и «Ротор» (Волгоград)
- «Урал», «Балтика» и «Сочи» выбыли в Первую лигу из РПЛ. Вместо них в Премьер-лигу отправились «Химки», «Динамо» (Махачкала) и «Акрон» (Тольятти).
- «Уфа», «Чайка» и «Ротор» поднялись в Первую лигу из группы «золото» дивизиона А Второй лиги. На понижение ушли «Ленинградец» (Ленинградская область), «Волгарь» (Астрахань) и «Кубань» (Краснодар).