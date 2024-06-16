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    • На матче Сербия – Англия ввели ограничения на продажу крепкого алкоголя

    На матче Сербия – Англия ввели ограничения на продажу крепкого алкоголя

    Сегодняшний матч Сербия – Англия станет единственной игрой Евро-2024, на которой будут действовать ограничения, связанные с алкоголем. По данным Daily Mail, на встрече болельщикам будут продавать только слабоалкогольное пиво крепостью 2,8 градуса.

    За один раз будет разрешено заказать не более двух порций пива, пронос алкоголя на трибуну будет запрещен. Кроме того, сегодня действует запрет на распитие алкогольных напитков на центральной площади Гельзенкирхена.

    При этом глава оргкомитета Евро-2024 в Гельзенкирхене Вильгельм Вессельс заявил, что в день игры будет реализовано около 80 тысяч литров пива.

    • Ранее УЕФА отнес матч к категории повышенного риска.
    • Встреча в рамках группы C начнется в 22:00 мск.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1718559536
    А некуй было драку устраивать.Таперича им как в России - не пущать и запрещать.Гы гы
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    ...короче
    1718560377
    ..."Нужно По-любому Людям Выпить Рому!"(с)...
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