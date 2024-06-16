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    Бубнов отметил тенденции по итогам двух дней Евро-2024

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги первых двух дней чемпионата Европы-2024, стартовавшего 14 июня.

    «Фавориты подтвердили высокий класс. По качеству игры можно предположить, что все команды, которые победили в стартовые два дня турнира, пробьются в плей-офф. Шотландцы в матче с Германией откровенно разочаровали. Они не в футбол играли, а бегали за мячом. Их всем составом загоняли в штрафную. Нойер мог спокойно стоять в центре поля, при этом риска не было никакого. И это еще немцы заметно экономили силы.

    Испанцы показали хорошую реализацию моментов и полную самоотдачу при игре в обороне, тем самым нивелировав невысокий класс вратаря. Унаи Симону не хватает мастерства, и это может стать преградой для сборной на пути к титулу.

    Возраст – большая проблема для Хорватии. Хорваты имели несколько хороших шансов, чтобы забить, но реализовать их не смогли. Команда опытная, но очень возрастная. Большие проблемы у Хорватии в средней линии. Сборная просто не может быстро переходить из обороны в атаку. Не хватает скорости и функционала.

    Модрич совершенно растворился в игре с Испанией. Очень интересно, как поступит главный тренер Хорватии Златко Далич в отношении Луки. Его можно оставить на скамейке запасных, доверив место в стартовом составе кому-то из молодeжи. Впереди у хорватов сложный отборочный цикл к чемпионату мира, где команду ждeт перестройка. Фактически нужно будет строить еe заново.

    Чего не отнять у хорватов, так это характера. Балканский коллектив способен перестроиться и на морально-волевых выйти в плей-офф. Однако побороться за высокие места будет невероятно сложно.

    Италии будет трудно. Итальянцы показали, что оставили кризис отборочного цикла к чемпионату мира позади. В команде хватает действующих чемпионов Европы, да и скамейка запасных неплохая, есть за счeт кого усиливать игру.

    Но повторить прошлого Евро у команды Спаллетти не получится. Итальянцы с трудом попали на чемпионат Европы. Проблем было много. Выйти из группы команда должна без проблем, но уже сейчас видно, что она уступает в мастерстве и немцам, и испанцам. Предел Италии – это четвертьфинал.

    Высокая результативность. В первых матчах турнира было забито много мячей. Евро-2024 станет рекордным по голам. Это связано с тем, что на вооружении у всех команд есть качественный высокий прессинг, особенно у фаворитов. Поэтому стоит ждать много очень результативных матчей.

    Из-под такого прессинга трудно выходить. Именно в такой ситуации албанцы установили новый рекорд турнира по самому быстрому голу. С другой стороны, качественный прессинг – отличный элемент обороны.

    Молодые таланты. Эпоха Роналду и Месси уходит в прошлое. На чемпионате Европы уже можно выделить несколько молодых игроков, которых ждeт большое будущее. Джамал Мусиала – просто огромный молодец, он станет звездой футбола. Туда же можно отнести Ламина Ямаля.

    Прошло только четыре встречи первого тура. Большинство команд ещe не вступали в игру, а там также хватает молодых футболистов, карьеры которых могут круто измениться после чемпионата Европы», – написал Бубнов.

    • В матчах группы A Германия победила Шотландию (5:1), а Венгрия уступила Швейцарии (1:3).
    • В группе B Испания разгромила Хорватию (3:0), а Италия взяла верх над Албанией (2:1).

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    Источник: Sportbox.ru

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