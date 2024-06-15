Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Испании и Хорватии. Игра состоится 15 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норманн, Начо, Кукурелья, Руис, Эрнандес, Педри, Мората, Уильямс, Ямаль.

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Хорватия: Ливакович, Станишич, Понграчич, Гвардиол, Шутало, Ковачич, Модрич, Брозович, Майер, Крамарич, Будимир.

Главный тренер: Златко Далич