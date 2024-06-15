Расписание матчей Евро-2024 15 июня

15 июня на чемпионате Европы-2024 состоятся три матча.

Откроют день Венгрия и Швейцария из группы А. Игру примет кельнский стадион «Рейн Энерги» вместимостью 50374 зрителя. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Затем встретятся Испания и Хорватия в рамках группы В. Матч состоится на берлинском «Олимпиаштадионе», который вмещает 74244 человека. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Закроют день Италия и Албания матчем в рамках группы В. Встреча пройдет на дортмундском стадионе «Сигнал Идуна Парк», где выступает «Боруссия». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание Евро-2024 на 15 июня

Венгрия – Швейария: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko

Испания – Хорватия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Италия – Албания: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»