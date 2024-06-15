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    Расписание матчей Евро-2024 15 июня

    15 июня на чемпионате Европы-2024 состоятся три матча.

    Откроют день Венгрия и Швейцария из группы А. Игру примет кельнский стадион «Рейн Энерги» вместимостью 50374 зрителя. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

    Затем встретятся Испания и Хорватия в рамках группы В. Матч состоится на берлинском «Олимпиаштадионе», который вмещает 74244 человека. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

    Закроют день Италия и Албания матчем в рамках группы В. Встреча пройдет на дортмундском стадионе «Сигнал Идуна Парк», где выступает «Боруссия». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

    Расписание Евро-2024 на 15 июня

    Венгрия – Швейария: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko

    Испания – Хорватия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Италия – Албания: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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