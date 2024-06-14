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    • Хиддинк рассказал о причинах успеха сборной России на Евро-2008

    Хиддинк рассказал о причинах успеха сборной России на Евро-2008

    Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк назвал причины успешного выступления команды на Евро-2008.

    «Алексей Березуцкий недавно сказал, что я создал в команде феноменальную атмосферу? Я очень ценю слова Алексея. Для достижения высоких результатов необходимо быть прямолинейным в отношениях. Тогда можно стимулировать друг друга, не задумываясь, что что-то может негативно сказаться на результате. Хорошие лидеры не боятся, что рядом с ними будут люди с хорошими идеями! Тогда игроки доверяют руководству и не боятся делать ошибки. Никаких репрессий», – рассказал Хиддинк.

    • Гус Хиддинк был назначен наставником сборной России в 2006 году. Всего у руля национальной команды голландец провел 39 встреч, в которых смог одержать 22 победы. Также на счету Гуса 7 ничьих и 10 поражений. В 2010 году Хиддинк покинул свой пост.
    • Главным достижением Хиддинка в качестве тренера сборной России является третье место на Евро-2008. В четвертьфинале турнира россияне оказались сильнее Нидерландов Марко Ван Бастена (3:1). Голы в той встрече на свой счет записали Роман Павлюченко, Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин.
    • В полуфинале Россия разгромно проиграла Испании (0:3), которая и завоевала золотые медали турнира, в финале обыграв Германию (1:0).

    Источник: «СЭ»

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