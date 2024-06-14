Хиддинк рассказал о причинах успеха сборной России на Евро-2008

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк назвал причины успешного выступления команды на Евро-2008.

«Алексей Березуцкий недавно сказал, что я создал в команде феноменальную атмосферу? Я очень ценю слова Алексея. Для достижения высоких результатов необходимо быть прямолинейным в отношениях. Тогда можно стимулировать друг друга, не задумываясь, что что-то может негативно сказаться на результате. Хорошие лидеры не боятся, что рядом с ними будут люди с хорошими идеями! Тогда игроки доверяют руководству и не боятся делать ошибки. Никаких репрессий», – рассказал Хиддинк.