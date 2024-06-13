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    • Орангутан Вальтер и морская львица Хилла сделали прогнозы на матч-открытие Евро-2024

    Орангутан Вальтер и морская львица Хилла сделали прогнозы на матч-открытие Евро-2024

    Орангутан-предсказатель по имени Вальтер, живущий в зоопарке Дортмунда, сделал прогноз на матч открытие Евро-2024 Германия – Шотландия. Ему было предложено выбрать одно из двух ведер с едой, в которых находились шарфы сборных.

    «Вальтер остановился перед ведрами, взглянул на оба, а потом очень уверенно подошел к немецкому ведру, так что, должно быть, Германия обыграет Шотландию. Но потом он подошел к ведру Шотландии, поэтому, возможно, шотландцы тоже будут очень близки к победе», – приводит слова представителя зоопарка Марселя Ставиноги Reuters.

    Морская львица Хилла из Лейпцигского зоопарка спрогнозировала в матче-открытии ничью. Ей бросали мячи с флагами Шотландии и Германии. После нескольких бросков она отбила в ворота мяч с шотландским флагом. После то же случилось с мячом с немецким флагом, но тот с трудом пересек линию ворот. «Я решил зафиксировать ничью, потому что оба мяча попали в ворота», – сказал diesachsen.de директор Лейпцигского зоопарка Йорг Юнхольд.

    • Матч Германия – Шотландия пройдет 14 июня в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.
    • Самое знаменитое животное-предсказатель осьминог Пауль угадал 8 из 8 исходов матчей ЧМ-2010 и 4 из 6 исходов на Евро-2008.

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    Источник: Reuters

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    Сегодня, 18:16
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    Комментарии (9)
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    evgevg13
    1718292037
    А где же осьминоги?
    Ответить
    val69
    1718292924
    Совсем окуели,зоофилы.. Дебилы, бл...
    Ответить
    subbotaspartak
    1718295820
    Орангутан Вальтер... за кого играет?
    Ответить
    Бан
    1718300648
    А где Губерниев? Тема зоопрогнозов не раскрыта!
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