Орангутан Вальтер и морская львица Хилла сделали прогнозы на матч-открытие Евро-2024

Орангутан-предсказатель по имени Вальтер, живущий в зоопарке Дортмунда, сделал прогноз на матч открытие Евро-2024 Германия – Шотландия. Ему было предложено выбрать одно из двух ведер с едой, в которых находились шарфы сборных.
«Вальтер остановился перед ведрами, взглянул на оба, а потом очень уверенно подошел к немецкому ведру, так что, должно быть, Германия обыграет Шотландию. Но потом он подошел к ведру Шотландии, поэтому, возможно, шотландцы тоже будут очень близки к победе», – приводит слова представителя зоопарка Марселя Ставиноги Reuters.
Морская львица Хилла из Лейпцигского зоопарка спрогнозировала в матче-открытии ничью. Ей бросали мячи с флагами Шотландии и Германии. После нескольких бросков она отбила в ворота мяч с шотландским флагом. После то же случилось с мячом с немецким флагом, но тот с трудом пересек линию ворот. «Я решил зафиксировать ничью, потому что оба мяча попали в ворота», – сказал diesachsen.de директор Лейпцигского зоопарка Йорг Юнхольд.
- Матч Германия – Шотландия пройдет 14 июня в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.
- Самое знаменитое животное-предсказатель осьминог Пауль угадал 8 из 8 исходов матчей ЧМ-2010 и 4 из 6 исходов на Евро-2008.