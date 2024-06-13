Орангутан Вальтер и морская львица Хилла сделали прогнозы на матч-открытие Евро-2024

Орангутан-предсказатель по имени Вальтер, живущий в зоопарке Дортмунда, сделал прогноз на матч открытие Евро-2024 Германия – Шотландия. Ему было предложено выбрать одно из двух ведер с едой, в которых находились шарфы сборных.

«Вальтер остановился перед ведрами, взглянул на оба, а потом очень уверенно подошел к немецкому ведру, так что, должно быть, Германия обыграет Шотландию. Но потом он подошел к ведру Шотландии, поэтому, возможно, шотландцы тоже будут очень близки к победе», – приводит слова представителя зоопарка Марселя Ставиноги Reuters.

Морская львица Хилла из Лейпцигского зоопарка спрогнозировала в матче-открытии ничью. Ей бросали мячи с флагами Шотландии и Германии. После нескольких бросков она отбила в ворота мяч с шотландским флагом. После то же случилось с мячом с немецким флагом, но тот с трудом пересек линию ворот. «Я решил зафиксировать ничью, потому что оба мяча попали в ворота», – сказал diesachsen.de директор Лейпцигского зоопарка Йорг Юнхольд.