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    Мостовой назвал команды, за которые будет болеть на Евро-2024

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сказал, что в первую очередь будет болеть на Евро-2024 за Испанию и Францию.

    – Вы будете смотреть Евро-2024, хоть там нет сборной России?

    – Смотреть буду обязательно. А как можно не смотреть один из главных турниров?

    – У кого больше шансов на победу на Евро-2024?

    – Ясно, что фавориты от турнира к турниру одни и те же. И очевидно, что в каждом турнире есть команда-сюрприз.

    За кого больше буду переживать? За Испанию и Францию. За те страны, в которых у меня родились дети. В Испании я вообще 15 лет прожил. Но по ходу Евро еще появится команда-сюрприз, за которую мы будем больше болеть.

    Будет интересно посмотреть на Италию. Итальянцы – действующие чемпионы Европы, хотя два раза подряд не попадали на чемпионат мира. Италию я тоже буду поддерживать, она мне всегда нравилась.

    – Допускаете, что сборная Грузии сможет стать командой-сюрпризом?

    – У них не слабая группа. Грузинам будет непросто. Многие говорят, что будут болеть за Сербию. Я буду поддерживать сербов, грузин и португальцев после Испании и Франции.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
    • В финале Евро-2020 Италия победила Англию (1:1, по пенальти 3:2).

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    Источник: Metaratings.ru

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