Мостовой назвал команды, за которые будет болеть на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сказал, что в первую очередь будет болеть на Евро-2024 за Испанию и Францию.

– Вы будете смотреть Евро-2024, хоть там нет сборной России?

– Смотреть буду обязательно. А как можно не смотреть один из главных турниров?

– У кого больше шансов на победу на Евро-2024?

– Ясно, что фавориты от турнира к турниру одни и те же. И очевидно, что в каждом турнире есть команда-сюрприз.

За кого больше буду переживать? За Испанию и Францию. За те страны, в которых у меня родились дети. В Испании я вообще 15 лет прожил. Но по ходу Евро еще появится команда-сюрприз, за которую мы будем больше болеть.

Будет интересно посмотреть на Италию. Итальянцы – действующие чемпионы Европы, хотя два раза подряд не попадали на чемпионат мира. Италию я тоже буду поддерживать, она мне всегда нравилась.

– Допускаете, что сборная Грузии сможет стать командой-сюрпризом?

– У них не слабая группа. Грузинам будет непросто. Многие говорят, что будут болеть за Сербию. Я буду поддерживать сербов, грузин и португальцев после Испании и Франции.