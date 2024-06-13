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    Аленичев высказался о фаворитах Евро-2024

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отдает предпочтение Франции и Англии среди участников предстоящего чемпионата Европы.

    «В финал стартующего в пятницу Евро выйдет, на мой взгляд, либо Франция, либо Англия. При этом не исключаю, что в решающем матче турнира встретятся именно эти сборные.

    «Трехцветные» обладают сумасшедшим составом. Один из лучших игроков мира (если не абсолютно лучший) Мбаппе. Целая россыпь звезд среди партнеров Килиана, прекрасно знающих, что такое победы на крупнейших клубных соревнованиях и на уровне национальных команд. Классный опытный главный тренер Дидье Дешам – есть все составляющие для успеха.

    Англия часто проваливалась, обладая хорошим подбором исполнителей. Но сейчас там подошло такое талантливое поколение, что если и на этот раз ничего не получится, то болельщики просто не простят «Трех львов». Фоден, Кейн, Сакка входят в число лучших футболистов Европы. Удивило решение Гарета Саутгейта отцепить от заявки Грилиша, но это право главного тренера, а англичане даже без хавбека «Манчестер Сити» смотрятся мощно – пока на бумаге.

    Нельзя сбрасывать со счетов и сборную Германии – хозяйку чемпионата. У немцев приличный подбор футболистов, а организация игры и дисциплина входят в число их козырей уже очень давно. Но все равно предпочтение отдаю Франции и Англии.

    Вместе с тем на сто процентов уверен, что нас, как и на предыдущих ЧМ и ЧЕ, ждут сюрпризы. Это касается и каких-то игроков, и команд в целом: кто-то точно выстрелит. Мне бы хотелось, чтобы одной из сенсаций этого Евро стала Португалия. Говорю откровенно: буду болеть за нее, с этой страной многое связано в моей карьере футболиста – с «Порту» побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    У красно-зеленых сейчас тоже хорошее поколение – взять, например, Бернарду Силву и Бруну Фернандеша. Вместе с перспективными молодыми ребятами они способны нас удивить, даже дойти до финала – почему бы и нет? Меня такой исход порадовал бы», – написал Аленичев.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • Турнир примут 10 городов Германии.
    • В финале Евро-2020 Италия победила Англию (1:1, по пенальти 3:2).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Garrincha58
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    TIMOTHY
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