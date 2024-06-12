Эксперт телеканала Fox считает, что Роналду и Месси сыграют на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной США Стюарт Холден, являющийся футбольным аналитиком на телеканале Fox Sports, оценил перспективы нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси выступить на чемпионате мира-2026.
«У этих парней редко бывают серьезные травмы. Если вы посмотрите на Роналду, то у него, наверное, до сих пор тело 21-летнего.
А Месси смог развить свою игру, изменить ее и подстроиться под нынешние физические ограничения. Он все еще обладает огромной скоростью, умением ускориться и завершить эпизод», – сказал Холден.
- 39-летний Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» и готовится сыграть на Евро-2024 в составе сборной Португалии.
- Месси через 12 дней исполнится 37 лет. Он играет за «Интер Майами» и готовится выступить на Кубке Америки-2024 за сборную Аргентины.