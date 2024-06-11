Назван вещатель Кубка Америки-2024 в России

Стало известно, кто покажет трансляции матчей Кубка Америки для российских зрителей.
Вещателем турнира станет онлайн-кинотеатр Okko.
«Такого лета в Okko еще не было – весь лучший мировой футбол будет доступен в нашем сервисе.
Благодаря покупке прав на показ Кубка Америки и возможности транслировать абсолютно все матчи Евро-2024 Okko будет радовать болельщиков играми лучших команд мира 24/7», – сообщил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.
- Кубок Америки-2024 пройдет с 21 июня по 15 июля в США.
- В турнире примут участие 10 команд от КОНМЕБОЛ и 6 сборных от КОНКАКАФ.
- Результаты жеребьевки группового этапа можно посмотреть здесь.