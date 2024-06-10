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    Слуцкий впечатлен своей популярностью в Китае

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий удивлен своей популярностью в Китае.

    «Я еще никогда не сталкивался с таким вниманием, как в «Шэньхуа». Я относительно хорошо известен, многие в Европе меня знают, но в Китае я чувствую беспрецедентное внимание.

    Здесь мы почувствовали себя рок-звездами 1970-х годов. Фанаты следили за нами, когда мы заселялись в отель. На день рождения мне дарили подарки. Благодарен за такое внимание, это необычно для меня», – сказал тренер.

    • Слуцкий в «Шэньхуа» с января.
    • Команда лидирует в чемпионате.
    • В штабе Слуцкого работает бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.

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    Источник: Sina

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    Комментарии (2)
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    okolofutbola
    1717991776
    Главное Леня рот свой не открывай,а то если ты всем футболистам будешь говорить "мы все .овно,как говорил в России,популярность твоя повернется к тебе .опой.
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    WE ARE FOR PETER
    1717995946
    Заслужил значит)
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    Россия
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