Слуцкий впечатлен своей популярностью в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий удивлен своей популярностью в Китае.

«Я еще никогда не сталкивался с таким вниманием, как в «Шэньхуа». Я относительно хорошо известен, многие в Европе меня знают, но в Китае я чувствую беспрецедентное внимание.

Здесь мы почувствовали себя рок-звездами 1970-х годов. Фанаты следили за нами, когда мы заселялись в отель. На день рождения мне дарили подарки. Благодарен за такое внимание, это необычно для меня», – сказал тренер.