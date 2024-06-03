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    Семин оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана

    Юрий Семин высказался о том, что Станислав Черчесов официально возглавил сборную Казахстана.

    «Хорошая новость! Это говорит о том, что российские специалисты востребованы. В Китае хорошо работает Леонид Слуцкий. Пожелаем удачи Черчесову.

    Он опытный тренер, который уже прошeл хороший и успешный путь в сборной России.

    Я расцениваю такое назначение позитивно как для сборной Казахстана, так и для Станислава. Он хорошо знает футбол Казахстана», – заявил Сeмин.

    • Черчесов сменил Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
    • Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
    • С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.06.2024 19:19
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    Комментарии (3)
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    andr45
    1717433015
    СЕМИН «Он хорошо знает футбол Казахстана» А также Австрии, Польши, Венгрии... Если бы он еще и русский футбол знал, то цены не было бы)
    Ответить
    ...уефан
    1717433181
    ...да всё нормально, пусть работает, кто ж против...
    Ответить
    Алекс636363
    1717438344
    следующий этап - сборная Китая. Потом - Вьетнама, а там и на пенсию пора.
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