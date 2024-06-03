Семин оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана

Юрий Семин высказался о том, что Станислав Черчесов официально возглавил сборную Казахстана.

«Хорошая новость! Это говорит о том, что российские специалисты востребованы. В Китае хорошо работает Леонид Слуцкий. Пожелаем удачи Черчесову.

Он опытный тренер, который уже прошeл хороший и успешный путь в сборной России.

Я расцениваю такое назначение позитивно как для сборной Казахстана, так и для Станислава. Он хорошо знает футбол Казахстана», – заявил Сeмин.