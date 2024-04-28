Тюкавин высказался об интриге в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после матча 26‑го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) оценил шансы бело-голубых победить в турнире. Он забил единственный гол в прошедшей встрече.
– Сильно устал, хороший матч. Главное не пропустили и забили во втором тайме.
– «Зенит» – твой клиент? Постоянно ему забиваешь.
– Нет, не знаю. В том году не забивал.
– Интрига в РПЛ есть?
– Отлично, если есть интрига. У «Динамо» большие шансы на чемпионство.
– Приоритет Кубок или РПЛ?
– Оба турнира. Хватит ли сил? Посмотрим.
– Вы очень хорошо играете с «Зенитом». Почему?
– Готовимся, так сложилось.
– У вас плотный график, как себя в нем чувствуете?
– Классно, меньше тренируемся, много игр. Главное – быть в хорошей форме, восстанавливаться.
– В моменте, когда забил, были сомнения, что мог быть офсайд?
– Ну были, сейчас всe возможно. Ждал до последнего, спасибо тому, кто сидел на VAR, разобрался.
- «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место в чемпионате России.
- «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 50 очками.
- У «Краснодара» 49 баллов, вторая позиция в турнире и матч в запасе.