Тюкавин высказался об интриге в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после матча 26‑го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) оценил шансы бело-голубых победить в турнире. Он забил единственный гол в прошедшей встрече.

– Сильно устал, хороший матч. Главное не пропустили и забили во втором тайме.

– «Зенит» – твой клиент? Постоянно ему забиваешь.

– Нет, не знаю. В том году не забивал.

– Интрига в РПЛ есть?

– Отлично, если есть интрига. У «Динамо» большие шансы на чемпионство.

– Приоритет Кубок или РПЛ?

– Оба турнира. Хватит ли сил? Посмотрим.

– Вы очень хорошо играете с «Зенитом». Почему?

– Готовимся, так сложилось.

– У вас плотный график, как себя в нем чувствуете?

– Классно, меньше тренируемся, много игр. Главное – быть в хорошей форме, восстанавливаться.

– В моменте, когда забил, были сомнения, что мог быть офсайд?

– Ну были, сейчас всe возможно. Ждал до последнего, спасибо тому, кто сидел на VAR, разобрался.