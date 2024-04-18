Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля

    «Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля

    В четверг, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сыграют «Фенербахче» и «Олимпиакос». Игра состоится в Стамбуле, начало – в 22:00 (мск).

    «Фенербахче»

    Команда Исмаила Картала играла в группе с «Лудогорцем», «Норшелланном» и «Спартаком» из Трнавы. «Фенербахче» набрал 12 очков и занял 1-е место.

    В 1/8 финала турки переиграли «Юнион» – 3:0, 0:1.

    «Олимпиакос»

    На групповом этапе ЛЕ команда Карлуша Карвальяла играла с «Вест Хэмом», «Фрайбургом» и «Бачка Тополой». «Олимпиакос» набрал 7 очков и занял 3-е место.

    В квалификационном раунде плей-офф «Олимпиакос» одержал победу над «Ференцварошем» (1:0, 1:0), в 1/8 финала – над «Маккаби» Т-А (1:4, 6:1).

    Очные встречи

    В первом матче четвертьфинала «Олимпиакос» победил – 3:2. Результаты других встреч команд:

    • 25.11.21 «Олимпиакос» – «Фенербахче» – 1:0;
    • 30.09.21 «Фенербахче» – «Олимпиакос» – 0:3.

    Прогноз на матч «Фенербахче» – «Олимпиакос»

    «Фенербахче» при поддержке болельщиков сможет отыграться за поражение в Греции. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.

    Новости по теме
    «Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+