В четверг, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сыграют «Фенербахче» и «Олимпиакос». Игра состоится в Стамбуле, начало – в 22:00 (мск).

«Фенербахче»

Команда Исмаила Картала играла в группе с «Лудогорцем», «Норшелланном» и «Спартаком» из Трнавы. «Фенербахче» набрал 12 очков и занял 1-е место.

В 1/8 финала турки переиграли «Юнион» – 3:0, 0:1.

«Олимпиакос»

На групповом этапе ЛЕ команда Карлуша Карвальяла играла с «Вест Хэмом», «Фрайбургом» и «Бачка Тополой». «Олимпиакос» набрал 7 очков и занял 3-е место.

В квалификационном раунде плей-офф «Олимпиакос» одержал победу над «Ференцварошем» (1:0, 1:0), в 1/8 финала – над «Маккаби» Т-А (1:4, 6:1).

Очные встречи

В первом матче четвертьфинала «Олимпиакос» победил – 3:2. Результаты других встреч команд:

25.11.21 «Олимпиакос» – «Фенербахче» – 1:0;

30.09.21 «Фенербахче» – «Олимпиакос» – 0:3.

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Олимпиакос»

«Фенербахче» при поддержке болельщиков сможет отыграться за поражение в Греции. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.