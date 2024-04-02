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    • Okko будет платить за трансляции Лиги чемпионов меньше, чем «Матч ТВ»

    Okko будет платить за трансляции Лиги чемпионов меньше, чем «Матч ТВ»

    Управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев дал инсайд по поводу возможного перехода еврокубковых трансляций с «Матч ТВ» на Okko.

    «Моя оценка [стоимости прав на трансляцию] – где-то 20-25 млн евро за сезон, плюс будут еще и косты на продакшн [затраты на производство контента].

    Оkko будет стараться максимально окупить эти затраты через контракт с букмекером. Сейчас все гадают, будет ли это «Фонбет» или «Винлайн» (а может «Лига Ставок» или «Олимп»?), но с уверенностью могу сказать, что спонсорский контракт будет оцениваться где-то в 2+ млрд рублей.

    В 2023 году по разным оценкам в медиа стоимость спонсорства ЛЧ на «Матч ТВ» составила около 1,5 млрд рублей против 1 млрд годом ранее.

    Не исключаю, что в эту стоимость войдут и букмекерские права, то есть матчи ЛЧ можно будет в плохом качестве и без комментаторов смотреть у того букмекера, который эту спонсорскую гонку выиграет», – написал Сергеев в своем телеграм-канале.

    • По информации РБК, «Матч ТВ» платит за трансляции ЛЧ 30-35 млн евро за сезон.
    • «Матч ТВ» транслирует еврокубки с момента своего создания в 2015 году.
    • Будущий сезон Лиги чемпионов пройдет по новой схеме.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева

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    02.04.2024 15:15
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    Комментарии (18)
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    portero
    1712061045
    Надеюсь найду на просторах инета трансляцию, "очко" пусть подавится...
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    acor94
    1712066102
    Лучше подскажите где рпл можно бесплатно смотреть?
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    mutabor0992
    1712083307
    На окко одни петухи!Все отжали.Смотреть нечего.Ужас!
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