Митай: «В Европе на молодых игроков никто не кричит, в отличие от России»

Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал о разнице в менталитете европейских и российских игроков.

– В «Локо» сейчас много молодежи. Как они тебе?

– Все ребята очень талантливые. Но, знаешь, я заметил, что в Европе у молодых футболистов больше свободы.

– В каком плане?

– Когда в Европе молодой игрок на тренировке делает что-то не так, более опытные одноклубники относятся к этому с пониманием. Никто не повышает голос, не кричит, а в России, если ты ошибся, «старики», скорее всего, сразу напихают тебе.