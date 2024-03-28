Митай: «В Европе на молодых игроков никто не кричит, в отличие от России»

Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал о разнице в менталитете европейских и российских игроков.
– В «Локо» сейчас много молодежи. Как они тебе?
– Все ребята очень талантливые. Но, знаешь, я заметил, что в Европе у молодых футболистов больше свободы.
– В каком плане?
– Когда в Европе молодой игрок на тренировке делает что-то не так, более опытные одноклубники относятся к этому с пониманием. Никто не повышает голос, не кричит, а в России, если ты ошибся, «старики», скорее всего, сразу напихают тебе.
- 20-летний Митай в «Локо» с 2022 года.
- Албанцем интересуются в Серии А.
- В ближайшем туре «Локо» сыграет с «Краснодаром» дома (31 марта).
Источник: Sport24