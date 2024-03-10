10 марта в швейцарском Берне состоится поединок местного чемпионата. В рамках 27 тура «Янг Бойз» будет принимать «Базель». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Янг Бойз»

В последние годы «Янг Бойз» закрепился в статусе флагмана швейцарской Суперлиги. Команда Жоэля Маньина оправдывает свое реноме и в этом сезоне. В настоящее время именно «Янг Бойз» лидирует в чемпионате Швейцарии.

«Базель»

«Базель», в свою очередь, с треском проваливает сезон. Некогда славный клуб занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице Суперлиги. По сути, «Базель» может смело начинать готовиться к следующей кампании.

Личные встречи

Три крайних очных матча команд завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Янг Бойз» – «Базель»

«Янг Бойз» лишь на одно очко опережает идущий вторым «Серветт» и не может позволить себе допустить осечку в поединке с переживающим не лучшие времена соперником. Рекомендованная ставка: победа «Янг Бойз» (1,72).