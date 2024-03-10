Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта

    «Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта

    10 марта в швейцарском Берне состоится поединок местного чемпионата. В рамках 27 тура «Янг Бойз» будет принимать «Базель». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

    «Янг Бойз»

    В последние годы «Янг Бойз» закрепился в статусе флагмана швейцарской Суперлиги. Команда Жоэля Маньина оправдывает свое реноме и в этом сезоне. В настоящее время именно «Янг Бойз» лидирует в чемпионате Швейцарии.

    «Базель»

    «Базель», в свою очередь, с треском проваливает сезон. Некогда славный клуб занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице Суперлиги. По сути, «Базель» может смело начинать готовиться к следующей кампании.

    Личные встречи

    Три крайних очных матча команд завершились такими исходами:

    • 27.01.2024 «Базель» – «Янг Бойз» 1:0
    • 08.10.2023 «Янг Бойз» – «Базель» 3:0
    • 16.04.2023 «Базель» – «Янг Бойз» 1:1

    Прогноз на матч «Янг Бойз» – «Базель»

    «Янг Бойз» лишь на одно очко опережает идущий вторым «Серветт» и не может позволить себе допустить осечку в поединке с переживающим не лучшие времена соперником. Рекомендованная ставка: победа «Янг Бойз» (1,72).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+