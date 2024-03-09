Мостовой высказался о чемпионских перспективах «Спартака» после ничьей с «Зенитом»

Александр Мостовой порассуждал о шансах «Спартака» выиграть РПЛ в сезоне-2023/24.

«Давайте смотреть правде в глаза: ничья с «Зенитом» в Санкт-Петербурге никак не приближает «Спартак» к чемпионству.

Если бы они еще обыграли сине-бело-голубых, то можно было бы понять разговоры о возвращении в чемпионскую гонку и все в этом духе.

Но случилась ничья, турнирные расклады никак не изменились. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне – что-то из области фантастики», – сказал Мостовой.