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    • Мостовой высказался о чемпионских перспективах «Спартака» после ничьей с «Зенитом»

    Мостовой высказался о чемпионских перспективах «Спартака» после ничьей с «Зенитом»

    Александр Мостовой порассуждал о шансах «Спартака» выиграть РПЛ в сезоне-2023/24.

    «Давайте смотреть правде в глаза: ничья с «Зенитом» в Санкт-Петербурге никак не приближает «Спартак» к чемпионству.

    Если бы они еще обыграли сине-бело-голубых, то можно было бы понять разговоры о возвращении в чемпионскую гонку и все в этом духе.

    Но случилась ничья, турнирные расклады никак не изменились. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне – что-то из области фантастики», – сказал Мостовой.

    • Спартаковцы набрали 31 очко в 19 турах РПЛ.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов при матче против «Факела» в запасе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:34
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709971599
    Свинарня выпрыгнула из штанов, сыграв с нулёвым Зенитом дубель пусто! Радости было у них полные штаны. Даже некоторые сектанты медальки себе повесили (шоколадные) Гыгыгы
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