Инфантино огласил позицию ФИФА насчет появления синей карточки

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался против введения синей карточки.

Ее собирались показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Футболисты, получившие синюю карточку, должны были удаляться с поля на 10 минут.

Скорее всего, от этой инициативы откажутся на фоне негативной реакции.

«ФИФА категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Ни за что.

Мы в IFAB, в ФИФА всегда открыты для рассмотрения идей и предложений... Но при рассмотрении мы также должны защищать игру, ее суть, традиции.

Синей карточки не существует», – заявил Инфантино.