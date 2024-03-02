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    • Инфантино огласил позицию ФИФА насчет появления синей карточки

    Инфантино огласил позицию ФИФА насчет появления синей карточки

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался против введения синей карточки.

    • Ее собирались показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
    • Футболисты, получившие синюю карточку, должны были удаляться с поля на 10 минут.
    • Скорее всего, от этой инициативы откажутся на фоне негативной реакции.

    «ФИФА категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Ни за что.

    Мы в IFAB, в ФИФА всегда открыты для рассмотрения идей и предложений... Но при рассмотрении мы также должны защищать игру, ее суть, традиции.

    Синей карточки не существует», – заявил Инфантино.

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    Источник: Sky News

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    02.03.2024 11:57
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