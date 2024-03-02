Инфантино огласил позицию ФИФА насчет появления синей карточки

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался против введения синей карточки.
- Ее собирались показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
- Футболисты, получившие синюю карточку, должны были удаляться с поля на 10 минут.
- Скорее всего, от этой инициативы откажутся на фоне негативной реакции.
«ФИФА категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Ни за что.
Мы в IFAB, в ФИФА всегда открыты для рассмотрения идей и предложений... Но при рассмотрении мы также должны защищать игру, ее суть, традиции.
Синей карточки не существует», – заявил Инфантино.