Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Манчестер Сити», 1/8 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Лутон Таун»: Камински, Менги, Ошо, Белл, Руддок, Баркли, Даути, Огбене, Моррис, Чонг, Вудроу.
Главный тренер: Роб Эдвардс
«Манчестер Сити»: Ортега, Диаш, Стоунс, Уокер, Аканджи, Эрнандес, Силва, Альварес, Фоден, Доку. Холанд.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Манчестер Сити»
- Матч будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»