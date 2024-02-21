Реакция Мостового на возможное введение налога на легионеров в РПЛ

Александр Мостовой раскритиковал идею ввести налог на легионеров для клубов чемпионата России.

«Играют не паспорта, а живые люди. Я не против такой идеи, я еe просто не понимаю. Любому тренеру надо, чтобы команда выигрывала. Какая разница, легионер или русский? Если он сильнее, то он будет играть. Такова футбольная логика.

Если дадут на выбор пять россиян или пять бразильцев, которые сильнее, я не должен их ставить, потому что есть налог? Получается, что так.

Я, честно, не разбираюсь в таких нефутбольных моментах. Когда отстранили российский футбол, многие легионеры стали пользоваться правом для отъезда, но сейчас мы видим, что в клубах много иностранцев. Мы возвращаемся к тому, что играть всe равно будет сильнейший.

Какая разница, какой у него паспорт? Это не только у нас, в других странах тоже самое. Не знаю, что это за идея, и к чему она может привести.

Я всю жизнь играл на высочайшем уровне, поэтому мне трудно что-то говорить о таком», – сказал Мостовой.