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    • Реакция Мостового на возможное введение налога на легионеров в РПЛ

    Реакция Мостового на возможное введение налога на легионеров в РПЛ

    Александр Мостовой раскритиковал идею ввести налог на легионеров для клубов чемпионата России.

    «Играют не паспорта, а живые люди. Я не против такой идеи, я еe просто не понимаю. Любому тренеру надо, чтобы команда выигрывала. Какая разница, легионер или русский? Если он сильнее, то он будет играть. Такова футбольная логика.

    Если дадут на выбор пять россиян или пять бразильцев, которые сильнее, я не должен их ставить, потому что есть налог? Получается, что так.

    Я, честно, не разбираюсь в таких нефутбольных моментах. Когда отстранили российский футбол, многие легионеры стали пользоваться правом для отъезда, но сейчас мы видим, что в клубах много иностранцев. Мы возвращаемся к тому, что играть всe равно будет сильнейший.

    Какая разница, какой у него паспорт? Это не только у нас, в других странах тоже самое. Не знаю, что это за идея, и к чему она может привести.

    Я всю жизнь играл на высочайшем уровне, поэтому мне трудно что-то говорить о таком», – сказал Мостовой.

    • Сообщалось, что клуб будет платить за каждую минуту, проведенную легионером на поле.
    • 5 тысяч рублей – за иностранного игрока младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.
    • Не исключено, что налог появится уже в сезоне РПЛ-2024/25.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:36
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    Комментарии (8)
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    fakeid
    1708538349
    тема сама по себе возмутительна. если ты русский, и хороший игрок - изволь доказать это на поле. что ты сильнее бразильца, и твоя зарплата, превышенная в разы из-за паспорта, соответствует твоим игровым качествам. я тут даже не про зенит, 5-7 лямов рублей за игру легионеров в одном матче найдётся. но те же хряки. какого хера они должны платить почти миллион за каждую игру зулуса?
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    fakeid
    1708538561
    может возникнуть такой парадокс, что на тренеров начнут давить президенты клубов. типа, убирай игрока с поля на 50й минуте, если счёт в нашу пользу, так мы сэкономим деньги. и множество других вариантов из этой серии. короче, может случиться антифутбол. тьфу на вас, рфс.
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    fakeid
    1708539097
    а, и ещё. такое правило отсекает всякую возможность привоза третьесортных зулусов, которые потом могли бы выстрелить. их тупо будут держать на лавке, во избежание. не давать раскрываться. допустим, кассьерра (не зулус) - ставил бы его семак, доверял бы дальше, если в прошлом чемпе он забил то ли ноль, толи один гол? это он сейчас раскрылся. но при новом правиле у него не было бы шансов.
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    fakeid
    1708539573
    рфс - просто о**евшая контора, в принципе, уже не знают, как нажиться, поэтому придумывают новые налоги. топ-клубы, ладно, потянут - а факел или нижний? этим дезеувам мало того, что они гребут с букмекеров. щас поясню. вот есть у тебя ИП, честное, легальное, ты платишь налог. который един для всех, да? а вот хер. если ты букмекер - то изволь выложить 60, вроде, лямов в год дополнительного налога, иначе не получишь лицензию. у рфс это идёт под громкими лозунгами "на развитие детского спорта!!". и где, б.лядь, этот ваш детский спорт? годами гребут бабки под выдуманным предлогом - только результата мы что-то не видим.
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    ...уефан
    1708539624
    ...это где Мостовой с репортёром на пару вычитали?)...
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    JIEGEHDA
    1708542045
    Не лёгким способом без доп времени . 5 игроков легионеров играют по 90 минут . 1 лег это 900 к рублей за матч . 5*9 450 к . Пол ляма грубо за 5 человек . У Зенита например их 8 . 8*9 720 к . Это чисто с клуба одного . У многих их по 5-6 человек в команде . Опять таки по пол ляма рублей в матч.
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