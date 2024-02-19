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    Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина в клубе

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, когда будет решаться вопрос с будущим форварда Александра Кокорина.

    «Пока никаких новостей о будущем Саши нет. Этот вопрос будет подниматься ближе к концу сезона. С ним будет общаться наш президент.

    В идеальных кондициях Саша очень большой мастер. Думаю, каждый мечтает о таком футболисте», – заявил Шпилевский.

    • 32-летний Кокорин выступает за «Арис» по аренде из «Фиорентины».
    • Его контракт с итальянским клубом истекает 30 июня.
    • В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2024 21:44
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