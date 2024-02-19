Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина в клубе

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, когда будет решаться вопрос с будущим форварда Александра Кокорина.
«Пока никаких новостей о будущем Саши нет. Этот вопрос будет подниматься ближе к концу сезона. С ним будет общаться наш президент.
В идеальных кондициях Саша очень большой мастер. Думаю, каждый мечтает о таком футболисте», – заявил Шпилевский.
- 32-летний Кокорин выступает за «Арис» по аренде из «Фиорентины».
- Его контракт с итальянским клубом истекает 30 июня.
- В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.