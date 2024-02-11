Смерть Никиты Финито, Кокорин – лучший на Кипре, ЦСКА готов продать Помазуна «Спартаку» и другие новости

Реакция Гвардиолы на идею ввести синюю карточку в футболе.

«Спартак» продолжает переговоры по вратарю «Краснодара».

Сутормин близок к уходу из «Зенита» – известна его новая команда.

Кокорин – лучший игрок Кипра в 2023 году.

«Барселона» хочет назначить вместо Хави экс-игрока «Реала».

Умер медиафутболист Никита Финито.

Дасаев оценил уровень Акинфеева: «Не тянет».

Кубок Азии. Катар в финале победил Иорданию (3:1) и защитил титул, у Афифа хет-трик с пенальти.

«Спартак» хочет заполучить Помазуна уже зимой – ЦСКА готов продать вратаря.

Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака».

Кокорин забил «Кармиотиссе».

Бундеслига. «Байер» Алонсо разгромил «Баварию» (3:0) и упрочил лидерство.