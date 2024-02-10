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    Дасаев оценил уровень Акинфеева: «Не тянет»

    Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил перспективы Игоря Акинфеева из ЦСКА получить приз лучшему вратарю мира.

    «На данный момент не вижу вратаря в России, который бы заслуживал награду «Лучший вратарь мира». Согласен, Игорь Акинфеев здесь фаворит, но на международной арене пока он не тянет. Если он сможет этого добиться, буду только рад», – сказал Дасаев.

    • Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.
    • С командой он выигрывал Кубок УЕФА.
    • Летом у Игоря истекает контракт.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    10.02.2024 19:32
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    Комментарии (18)
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    WE ARE FOR PETER
    1707594648
    Игорь норм вратарь и какие международные арены назвал дасай,где они уже
    Ответить
    Цугундeр
    1707595835
    "Борзеет татарин.Много на себя берёт"
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707597583
    Ринат то сам пенки ловил ртом)
    Ответить
    САНЁК17
    1707625335
    Тут одни болотные , и ещё где легенда ваши, он лучше воняет со словами не передашь
    Ответить
    Exnaton
    1707631628
    Филимонов лучше...
    Ответить
    Башка-Кэй-yandex
    1707649574
    А кто вообще придумал и кому это в голову пришло,что он,его по-моему там и не знают
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1707652221
    Акинфеев нормальный вратарь и не более, всё остальное пиар
    Ответить
    Marshall1956
    1707663321
    Смешно слышать про международную арену.Акинфеев тянул сборную в 18 году почти в одиночку и тянул он отлично,в отличие от Дасаева где советская команда была на голову сильнее нынешний.Ну а если про клубную карьеру тут вообще без вопросов обладатель кубка УЕФА
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    Aleksander-Kulesh-google
    1707664743
    Интересно, кто из футболистов мирового уровня приедет на прощальный матч Акинфеева? В 1971 году в Лужниках при 100 тыс.болельщиков проходил прощальный матч Льва Яшина, за сборную мира играли легенды мирового футбола.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1707686765
    Игорь не в той лиге играет, чтобы дали лучшего. Играл бы в Европе, наверняка был бы и ни один серьезный приз.
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