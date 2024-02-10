Дасаев оценил уровень Акинфеева: «Не тянет»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил перспективы Игоря Акинфеева из ЦСКА получить приз лучшему вратарю мира.

«На данный момент не вижу вратаря в России, который бы заслуживал награду «Лучший вратарь мира». Согласен, Игорь Акинфеев здесь фаворит, но на международной арене пока он не тянет. Если он сможет этого добиться, буду только рад», – сказал Дасаев.

Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.

С командой он выигрывал Кубок УЕФА.

Летом у Игоря истекает контракт.

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