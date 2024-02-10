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    Реакция Гвардиолы на идею ввести синюю карточку в футболе

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к возможному появлению нового наказания в футболе.

    • Речь идет о синей карточке.
    • Ее намерены показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
    • Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

    «Я слышал об этом, но пока это неофициальная информация. Когда ФИФА примет окончательное решение и объяснит всему миру все правила синей карточки, тогда я выскажу своe мнение. А сейчас это просто идея», – заявил Гвардиола.

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    Источник: City Xtra

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    10.02.2024 10:38
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    Комментарии (4)
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    1707552892
    Да ни один здравомыслящий футбольный человек, не поддержит эту бредовую идею. Во-первых, как и с варом будет куча различных трактовок одних и тех же эпизодов и, следовательно, куча споров, почему вот тогда того удалили, а сейчас вот этого не удалили. Особенно в РПЛ. А во-вторых, и в главных, это катастрофически затормозит и ускучнит игру, команда в меньшинстве просто 10 минут будет сопли жевать и тянуть время до выхода игрока. Плюс как считать эти 10 минут без чистого времени, будут специально валяться игроки команды в меньшинстве, просить мед помощи, а время будет идти?
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    biber.ru
    1707553329
    Синяя карточка это коррупция и судейский беспредел.
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    odessakmv
    1707556968
    нет, синяя это не толерантно _____ Даешь "радужную", как раз для нынешних набриолиненных балерунов в розовых бутцах, истошно вопящих от любого соприкосновения
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