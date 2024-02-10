Реакция Гвардиолы на идею ввести синюю карточку в футболе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к возможному появлению нового наказания в футболе.

Речь идет о синей карточке.

Ее намерены показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

«Я слышал об этом, но пока это неофициальная информация. Когда ФИФА примет окончательное решение и объяснит всему миру все правила синей карточки, тогда я выскажу своe мнение. А сейчас это просто идея», – заявил Гвардиола.