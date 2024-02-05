Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Расписание матчей финального турнира ЧМ-2026

    ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2026.

    Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на двух стадионах Канады, трeх аренах в Мексике и 11 в США.

    В соревновании впервые примут участие 48 команд. Они проведут 104 матча.

    • Мексика сыграет в матче-открытии 11 июня в Мехико. Сборные США и Канады проведут свои первые встречи на следующий день.
    • Общее число матчей увеличилось на 40 – добавились четыре группы (24 матча) и стадия 1/16 финала (16 матчей).
    • Стадионы примут от четырех до девяти матчей. Больше всего их будет в Далласе – 9.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2024 07:59
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Давид59
    1707119586
    В этом году состоится жеребьёвка отборочного турнира ЧМ для Европы. Шанс туда попасть мизерный. Эй вы там наверху!!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+