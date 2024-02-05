Расписание матчей финального турнира ЧМ-2026

ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2026.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на двух стадионах Канады, трeх аренах в Мексике и 11 в США.
В соревновании впервые примут участие 48 команд. Они проведут 104 матча.
- Мексика сыграет в матче-открытии 11 июня в Мехико. Сборные США и Канады проведут свои первые встречи на следующий день.
- Общее число матчей увеличилось на 40 – добавились четыре группы (24 матча) и стадия 1/16 финала (16 матчей).
- Стадионы примут от четырех до девяти матчей. Больше всего их будет в Далласе – 9.