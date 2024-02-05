Расписание матчей финального турнира ЧМ-2026

ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2026.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на двух стадионах Канады, трeх аренах в Мексике и 11 в США.

В соревновании впервые примут участие 48 команд. Они проведут 104 матча.