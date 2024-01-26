Мать Фодена провела ночь в тюрьме, ее обвиняли в попытке нападения

На заседании суда в городе Конуи в Уэльсе стали известные подробности инцидента, произошедшего с матерью вингера «Манчестер Сити» Фила Фодена, Клэр Роулендс, 9 сентября 2023 года.

Спустя всего несколько часов после того, как ее сын сыграл за сборную Англии в отборе на Евро-2024, она оказалась за решеткой, где и провела остаток ночи.

По словам 44-летней Роулендс, она вместе со своими друзьями посетила два бара, а затем отправилась в ночной клуб Bentley's. Там мать Фодена выпила порцию текилы и водки, прежде чем охранники попросили ее уйти, обвинив в нападении.

Судьям были показаны кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Роулендс сбивает бейсболку с головы мужчины, а затем пытается надеть ее обратно. Она заявила суду, что просто пошутила и не собиралась причинять вред человеку.

В тот момент за ней приехала полиция, с которой мать Фодена вступила в словесную перепалку. В результате на нее одели наручники и оставили за решеткой на ночь в отделе полиции.

В суде она заявила: «Обычно я не пью, но когда я выпью, то наверстываю упущенное. Я как животное».

Суд оправдал Роулендс в нападении. Ранее она признала себя виновной в нахождении в нетрезвом виде и нарушении общественного порядка. В итоге ее оштрафовали на 100 фунтов.