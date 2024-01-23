Смерть Ривы, «Зенит» нацелился на Чалова, Коваленко может уйти в «Спартак» и другие новости

«Зенит» после ухода Кругового в ЦСКА намерен подписать Чалова.
Стало известно, вместо кого «МЮ» купил Роналду в 2003 году.
Хави прокомментировал скандальное судейство в матче «Реал» – «Альмерия».
Еще один клуб АПЛ хочет заполучить Кордобу зимой.
Петржела уличил Радимова во лжи.
Стало известно, готов ли «Локо» продать Тикнизяна «Зениту».
Коваленко может перейти из «Зенита» в «Спартак».
«Зенит» может подписать игрока «Факела» на замену Круговому.
Форвард «Салернитаны» может перейти в «Спартак» – агент подтвердил.
«Спартак» в 2022 году мог лишиться всех основных футболистов.
Умер легенда Италии Луиджи Рива.