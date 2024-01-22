Петржела уличил Радимова во лжи

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела опроверг слова экс-игрока команды Владислава Радимова.

Спортсмен на прошлой неделе рассказал, что Петржела занимал у него деньги.

«Я брал деньги в долг у футболистов, чтобы смог сыграть в казино? Это неправда, я никогда этого не делал. Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами.

Радимов – шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьез», – сказал чех.