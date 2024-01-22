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    Петржела уличил Радимова во лжи

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела опроверг слова экс-игрока команды Владислава Радимова.

    • Спортсмен на прошлой неделе рассказал, что Петржела занимал у него деньги.

    «Я брал деньги в долг у футболистов, чтобы смог сыграть в казино? Это неправда, я никогда этого не делал. Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами.

    Радимов – шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьез», – сказал чех.

    • Петржела был в «Зените» в 2003-2006 годах.
    • Он приводил «Зенит» к серебру РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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