Радимов рассказал, как Петржела занимал у него деньги перед матчем со «Спартаком»

Бывший зенитовец Владислав Радимов рассказал, как при главном тренера Властимиле Петржеле команда играла в казино.

«Бывали ли с Петржелой за столом вместе в казино? Конечно, 100 раз. На сборах вообще вся команда играла.

Правда ли, что Петржела от зарплаты до зарплаты у команды занимал деньги и всe разруливал во время игры в казино? Значит, я приезжаю в Москву. На следующий день играем со «Спартаком». Команда играет в казино. Теперь можно, наверное, рассказывать.

После ужина мы все туда, сидим, играем в казино. Естественно, самый номер один – это Быстрый [Владимир Быстров], потому что Быстрый верховодил всем. Они с Петржелой стояли на рулетке, никого не подпускали. Звонит Егор Титов, а он дисквалифицирован был в 2004 году. На следующий день «Спартак». Тит говорит: «Ну что, разобрали нас?» Я говорю: «Прям вообще, по косточкам». Он говорит, что они нас тоже разбирали. А мы сидим в карты играем.

Мне кто-то приносит 2 тысячи долларов, должен был. Время там 11, я спать. Час ночи, звонок. С акцентом: «Влад, слушай, я видел, тебе деньги привезли, ты не можешь мне занять?». Он заходит, я ему 2 тысячи дал.

Как сыграли на следующий день? 3:0 шлeпнули «Спартак»!» – поделился Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».