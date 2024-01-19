Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Радимов рассказал, как Петржела занимал у него деньги перед матчем со «Спартаком»

    Радимов рассказал, как Петржела занимал у него деньги перед матчем со «Спартаком»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов рассказал, как при главном тренера Властимиле Петржеле команда играла в казино.

    «Бывали ли с Петржелой за столом вместе в казино? Конечно, 100 раз. На сборах вообще вся команда играла.

    Правда ли, что Петржела от зарплаты до зарплаты у команды занимал деньги и всe разруливал во время игры в казино? Значит, я приезжаю в Москву. На следующий день играем со «Спартаком». Команда играет в казино. Теперь можно, наверное, рассказывать.

    После ужина мы все туда, сидим, играем в казино. Естественно, самый номер один – это Быстрый [Владимир Быстров], потому что Быстрый верховодил всем. Они с Петржелой стояли на рулетке, никого не подпускали. Звонит Егор Титов, а он дисквалифицирован был в 2004 году. На следующий день «Спартак». Тит говорит: «Ну что, разобрали нас?» Я говорю: «Прям вообще, по косточкам». Он говорит, что они нас тоже разбирали. А мы сидим в карты играем.

    Мне кто-то приносит 2 тысячи долларов, должен был. Время там 11, я спать. Час ночи, звонок. С акцентом: «Влад, слушай, я видел, тебе деньги привезли, ты не можешь мне занять?». Он заходит, я ему 2 тысячи дал.

    Как сыграли на следующий день? 3:0 шлeпнули «Спартак»!» – поделился Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Чех был в «Зените» в 2003-2006 годах.
    • Он приводил «Зенит» к серебру РПЛ.
    • Сейчас 70-летний Петржела без работы.

    Новости по теме
    Радимов объяснил, почему «Зенит» отказался от русского костяка
    «Какой, нахрен, «Спартак»?!»: Радимов объяснил, почему отказался от трансфера в московский клуб 2
    Радимов вступил в перепалку с вратарем «Динамо» Лещуком 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DMитрий
    1705664706
    У каждого свой подход к сплоченности в команде. Даже такой нетривиальный. Это уж лучше чем как в сборной России 90-х, начала нулевых,- нажирались в заграничных кабаках в сопли перед игрой.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+