«Спартак» в 2022 году мог лишиться всех основных футболистов

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о финансовых трудностях в 2022 году.

«В тот период мы шли с серьeзным сокращением бюджета. Он был сокращен в разы. Цифры не могу раскрывать, но существенное сокращение, которое могло полностью переформатировать и основной состав, мы говорили об этом с Леонидом Федуном. Нам нужно было бы работать над сокращением или разрывом контрактов с «богатыми» футболистами.

Почему этого не произошло? Леонид Арнольдович требовал, а мы, глядя с Каттани друг другу в глаза, работали над этим, но не понимали, как это можно сделать. Мы понимали, к чему это приведeт, но убедить Федуна не могли. Могло бы быть такое, что пришлось бы расстаться с дорогими футболистами? Да, вплоть до того, что к основе подтягивали бы только молодeжку. Трансферный бюджет был ноль, сократили «Спартак-2», – рассказал Мележиков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».