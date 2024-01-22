«Спартак» в 2022 году мог лишиться всех основных футболистов

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о финансовых трудностях в 2022 году.
«В тот период мы шли с серьeзным сокращением бюджета. Он был сокращен в разы. Цифры не могу раскрывать, но существенное сокращение, которое могло полностью переформатировать и основной состав, мы говорили об этом с Леонидом Федуном. Нам нужно было бы работать над сокращением или разрывом контрактов с «богатыми» футболистами.
Почему этого не произошло? Леонид Арнольдович требовал, а мы, глядя с Каттани друг другу в глаза, работали над этим, но не понимали, как это можно сделать. Мы понимали, к чему это приведeт, но убедить Федуна не могли. Могло бы быть такое, что пришлось бы расстаться с дорогими футболистами? Да, вплоть до того, что к основе подтягивали бы только молодeжку. Трансферный бюджет был ноль, сократили «Спартак-2», – рассказал Мележиков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Федун в 2022 году покинул «Спартак».
- Сейчас клуб под контролем «Лукойла».
- При Федуне «Спартак» выиграл все российские трофеи.
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