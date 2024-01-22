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    «Спартак» в 2022 году мог лишиться всех основных футболистов

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о финансовых трудностях в 2022 году.

    «В тот период мы шли с серьeзным сокращением бюджета. Он был сокращен в разы. Цифры не могу раскрывать, но существенное сокращение, которое могло полностью переформатировать и основной состав, мы говорили об этом с Леонидом Федуном. Нам нужно было бы работать над сокращением или разрывом контрактов с «богатыми» футболистами.

    Почему этого не произошло? Леонид Арнольдович требовал, а мы, глядя с Каттани друг другу в глаза, работали над этим, но не понимали, как это можно сделать. Мы понимали, к чему это приведeт, но убедить Федуна не могли. Могло бы быть такое, что пришлось бы расстаться с дорогими футболистами? Да, вплоть до того, что к основе подтягивали бы только молодeжку. Трансферный бюджет был ноль, сократили «Спартак-2», – рассказал Мележиков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Федун в 2022 году покинул «Спартак».
    • Сейчас клуб под контролем «Лукойла».
    • При Федуне «Спартак» выиграл все российские трофеи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    Desma
    1705947890
    Лёня понял, что пора спасать бабло, нажитое непосильным трудом.
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    fakeid
    1705949589
    расформировать - и дело с концом
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    Artemka444
    1705950553
    Это какой то Аля улю
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    Cleaner
    1705955928
    Значит Спартак лишится всех основных футболистов в 2024 году. РЖУ ни могу!!!...)))
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