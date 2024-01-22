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    • Новичок «Краснодара», победа «Зенита», возможный трансфер Тикнизяна внутри РПЛ и другие новости

    Новичок «Краснодара», победа «Зенита», возможный трансфер Тикнизяна внутри РПЛ и другие новости

    «Краснодар» представил единственного зимнего новичка.

    «Зенит» рассматривает четырех левых защитников из РПЛ на замену Круговому – среди них спартаковец.

    Канчельскис жестко раскритиковал вратаря «Краснодара» за слова о ценах на яйца.

    «Зенит» начал работу над покупкой игрока «Локомотива».

    «Зенит» крупно победил в первом матче года.

    Моуринью в ближайшие дни проведет переговоры с клубом Серии А.

    Сутормин и Коваленко могут сменить «Зенит» на другой клуб РПЛ.

    Зарема оскорбительно высказалась об Абаскале.

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    Новичок последней команды Первой лиги будет получать 700 тысяч рублей в месяц.

    Источник: «Бомбардир»

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