Новичок «Краснодара», победа «Зенита», возможный трансфер Тикнизяна внутри РПЛ и другие новости

«Краснодар» представил единственного зимнего новичка.

«Зенит» рассматривает четырех левых защитников из РПЛ на замену Круговому – среди них спартаковец.

Канчельскис жестко раскритиковал вратаря «Краснодара» за слова о ценах на яйца.

«Зенит» начал работу над покупкой игрока «Локомотива».

«Зенит» крупно победил в первом матче года.

Моуринью в ближайшие дни проведет переговоры с клубом Серии А.

Сутормин и Коваленко могут сменить «Зенит» на другой клуб РПЛ.

Зарема оскорбительно высказалась об Абаскале.

Семак прокомментировал уход Кругового в ЦСКА и его ссылку в дубль.

Новичок последней команды Первой лиги будет получать 700 тысяч рублей в месяц.