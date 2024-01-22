Новичок «Краснодара», победа «Зенита», возможный трансфер Тикнизяна внутри РПЛ и другие новости

«Краснодар» представил единственного зимнего новичка.
«Зенит» рассматривает четырех левых защитников из РПЛ на замену Круговому – среди них спартаковец.
Канчельскис жестко раскритиковал вратаря «Краснодара» за слова о ценах на яйца.
«Зенит» начал работу над покупкой игрока «Локомотива».
«Зенит» крупно победил в первом матче года.
Моуринью в ближайшие дни проведет переговоры с клубом Серии А.
Сутормин и Коваленко могут сменить «Зенит» на другой клуб РПЛ.
Зарема оскорбительно высказалась об Абаскале.
Семак прокомментировал уход Кругового в ЦСКА и его ссылку в дубль.
Новичок последней команды Первой лиги будет получать 700 тысяч рублей в месяц.