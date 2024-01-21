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    Зарема оскорбительно высказалась об Абаскале

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не авторитет для игроков.

    «Сначала сами повесили над тренером нимб, а теперь сомневаетесь, есть ли у него крылья. В футболе так не работает. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и «наблюдать за развитием ситуации». Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка», – считает Зарема.

    • Салихова была близка к «Спартаку», когда назначали Абаскаля.
    • Он пришел в 2022 году из «Базеля».
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:37
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    Комментарии (9)
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    Desma
    1705851749
    Видимо у Лёни совсем с делами худо. Нет времени язык нацелить на дела праведные..........
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    VVM1964
    1705852003
    Это её домыслы, хотелки или есть достоверная информация ???...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705852225
    В свинарне грызутся как пауки в банке. Гыгыгы
    Ответить
    Иннокентий-Смоктуновский-
    1705853137
    В Спартаке кого не меняй начиная от руководства заканчивая игроками всё равно одна и таже Санта Барбара одни скандалы и интриги .
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    momwig_
    1705854375
    Вот откуда ты знаешь, как работает в футболе? Это, то чем ты обычно махала, когда вы с Лёней решали "за футбол" - это вообще не крылья, это - ноги. А крылья, даже в упрощенном грубом представлении - это руки. Ты тазобедренный пояс всё время путаешь с плечевым, а орган в центре его - с головой. Решения принимаются и принимались не там, как бы тебе ни было это дико осознать.
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    Max Bobr
    1705855158
    Если он не вожак, а хромая утка, то наверное сам был должен это понять и уйти
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    ivany4
    1705855627
    Сразу видно, что бомбардир не понимает сути высказывания Заремы в ее большом интервью. Главное - включить говномет, и получить хоть какой-то рейтинг перед закрытием. Для понимая, советую всем желающим прочитать полное интервью, а не его вырванный кусок. Суть его проста - мы делали все верно, ..." Спартак как Ферари, либо первое место, либо в хлам". Видимо поэтому у Федуна, за все время руководства, был всего один выигрышный "заезд".))
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