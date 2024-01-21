Зарема оскорбительно высказалась об Абаскале

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не авторитет для игроков.
«Сначала сами повесили над тренером нимб, а теперь сомневаетесь, есть ли у него крылья. В футболе так не работает. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и «наблюдать за развитием ситуации». Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка», – считает Зарема.
- Салихова была близка к «Спартаку», когда назначали Абаскаля.
- Он пришел в 2022 году из «Базеля».
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.