Зарема оскорбительно высказалась об Абаскале

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не авторитет для игроков.

«Сначала сами повесили над тренером нимб, а теперь сомневаетесь, есть ли у него крылья. В футболе так не работает. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и «наблюдать за развитием ситуации». Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка», – считает Зарема.