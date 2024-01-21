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    • Семак прокомментировал уход Кругового в ЦСКА и его ссылку в дубль

    Семак прокомментировал уход Кругового в ЦСКА и его ссылку в дубль

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход защитника Данила Кругового в ЦСКА.

    • Москвичи на этой неделе объявили, что с лета начнет действовать контракт с Круговым.
    • В ответ «Зенит» отправил Кругового в «Зенит-2».
    • Игрок сейчас в Санкт-Петербурге тренируется с дублерами.

    – Как вы оцените ситуацию с уходом Данила Кругового?

    – Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт – не смогли договориться. Что касается того, что его перевели в «Зенит»-2, то это тоже прерогатива клуба. С точки зрения игровой составляющей – это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть, кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но я думаю, мы справимся.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (1)
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    bset
    1705851803
    По этим словам становится понятно, что без Семака решили и перевели в дубль. Он же всячески указывает, что не стал бы этого делать - доморощенный футболист, российский паспорт, игрок обоймы.
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