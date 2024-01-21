Семак прокомментировал уход Кругового в ЦСКА и его ссылку в дубль

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход защитника Данила Кругового в ЦСКА.

Москвичи на этой неделе объявили, что с лета начнет действовать контракт с Круговым.

В ответ «Зенит» отправил Кругового в «Зенит-2».

Игрок сейчас в Санкт-Петербурге тренируется с дублерами.

– Как вы оцените ситуацию с уходом Данила Кругового?

– Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт – не смогли договориться. Что касается того, что его перевели в «Зенит»-2, то это тоже прерогатива клуба. С точки зрения игровой составляющей – это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть, кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но я думаю, мы справимся.