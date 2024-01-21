Канчельскис жестко раскритиковал вратаря «Краснодара» за слова о ценах на яйца

Андрею Канчельскису не понравилось высказывание Станислава Агкацева из «Краснодара».

Вратарь высказался по поводу роста цен на продукты в России.

«Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей», – констатировал Агкацев.

«Как футболисты, которые играют в РПЛ, могут жаловаться на повышение цен на продукты? С их стороны это ужасное кощунство! Полнейшее безобразие, которое творится не от большого ума этих ребят.

Советовать футболистам ехать за продуктами в Киргизию не буду, но им должно быть стыдно думать и начинать говорить о таких вещах.

В наше время, когда я был футболистом, у людей были совершенно другие понятия и ценности. Никто из футболистов и других спортсменов не жаловался, хотя бывало, что мы недоедали.

Довольствовались тем, что есть, а сейчас у этой молодежи есть все, а они плачут и жалуются. Сегодня, к сожалению, нет никаких ценностей – все это пропало», – сказал Канчельскис.