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    • Канчельскис жестко раскритиковал вратаря «Краснодара» за слова о ценах на яйца

    Канчельскис жестко раскритиковал вратаря «Краснодара» за слова о ценах на яйца

    Андрею Канчельскису не понравилось высказывание Станислава Агкацева из «Краснодара».

    • Вратарь высказался по поводу роста цен на продукты в России.
    • «Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей», – констатировал Агкацев.

    «Как футболисты, которые играют в РПЛ, могут жаловаться на повышение цен на продукты? С их стороны это ужасное кощунство! Полнейшее безобразие, которое творится не от большого ума этих ребят.

    Советовать футболистам ехать за продуктами в Киргизию не буду, но им должно быть стыдно думать и начинать говорить о таких вещах.

    В наше время, когда я был футболистом, у людей были совершенно другие понятия и ценности. Никто из футболистов и других спортсменов не жаловался, хотя бывало, что мы недоедали.

    Довольствовались тем, что есть, а сейчас у этой молодежи есть все, а они плачут и жалуются. Сегодня, к сожалению, нет никаких ценностей – все это пропало», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии (7)
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    Napaleon Banapart
    1705829533
    Футболисты такие же люди. Такие же граждане своей страны. А по мнению этого мудилы - " Бабок у тебя куры не клюют ты и по 500 руб за десяток купишь. Не Убудет".. Краснодар не столица. Тут футболеры к народу все же поближе и если не слепые то видят недостатки той или иной сферы. И говорить об этом или нет это их право.
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    Ziklop
    1705829551
    он же не о себе любимом, а о народе . мол для народа дорого! и это правда, пенсионеру одинокому тяжело!
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    СпорЦмен
    1705830084
    Не знаю о какой молодежи он говорит, по улицам ходят куча необразованный гопников с телефонами, никому не нужные! У них не хира нет. Или конча забыл добавить: "А потом, я бац и проснулся".
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    bset
    1705832374
    Просто люди, даже зарабатывая миллионы, умеют задуматься, а каково другим живется? Бедным семьям, многодетным, пенсионерам? Канчельскесу видимо совсем не интересно, что происходит у него за забором. Отсюда все наши беды - кто дорвался до больших денег, тот чувствует себя комфортно, а простых людях никто никогда не думает. А Агкацеву большой респект. Уверен, он на ценники в магазине уже давно не смотрит. Но раз задумывается о том, что для кого-это неподъемная сумма, значит сохранил в себе человечность.
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    САДЫЧОК
    1705832512
    Предатель тренера и продажный Канчельскис что то говорит! Ты же не уважаемая единица Канчельскис !
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    г.Онега
    1705834329
    Правильно м делает что говорит пусть все знают что яйца дорогие нынче
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