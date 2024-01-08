Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии

Главный тренер «Сан-Паулу» Дориваль Жуниор попросил клуб об отставке ради работы со сборной Бразилии.

«Это реализация личной мечты, которая стала возможна только потому, что я получил признание за работу, проделанную в «Сан-Паулу». Я должен быть благодарен за то, что был частью этого периода реконструкции клуба под компетентным руководством президента и правления.

Благодаря инвестициям в инфраструктуру и планированию в последние годы клуб готов работать с самыми квалифицированными профессионалами на рынке. Я также хотел бы поблагодарить болельщиков за всю их любовь и поддержку», – сказал Доривал Жуниор.