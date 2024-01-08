Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии

Главный тренер «Сан-Паулу» Дориваль Жуниор попросил клуб об отставке ради работы со сборной Бразилии.
«Это реализация личной мечты, которая стала возможна только потому, что я получил признание за работу, проделанную в «Сан-Паулу». Я должен быть благодарен за то, что был частью этого периода реконструкции клуба под компетентным руководством президента и правления.
Благодаря инвестициям в инфраструктуру и планированию в последние годы клуб готов работать с самыми квалифицированными профессионалами на рынке. Я также хотел бы поблагодарить болельщиков за всю их любовь и поддержку», – сказал Доривал Жуниор.
- Под руководством Доривала Жуниора «Сан-Паулу» выиграл в 2023 году Кубок Бразилии.
- До выбора нового тренера команду будут тренировать ассистенты Лукас Сильвестре и Педро Сотеро.
- Ранее Фернандо Динис ушел с поста исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии, который он занял в июле.
- Сообщалось, что сборную Бразилии мог возглавить Карло Анчелотти, но он договорился о новом контракте с «Реалом».
- Сборная Бразилии занимает шестое место в отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке с семью очками после шести туров.