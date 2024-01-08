Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии

    Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии

    Главный тренер «Сан-Паулу» Дориваль Жуниор попросил клуб об отставке ради работы со сборной Бразилии.

    «Это реализация личной мечты, которая стала возможна только потому, что я получил признание за работу, проделанную в «Сан-Паулу». Я должен быть благодарен за то, что был частью этого периода реконструкции клуба под компетентным руководством президента и правления.

    Благодаря инвестициям в инфраструктуру и планированию в последние годы клуб готов работать с самыми квалифицированными профессионалами на рынке. Я также хотел бы поблагодарить болельщиков за всю их любовь и поддержку», – сказал Доривал Жуниор.

    • Под руководством Доривала Жуниора «Сан-Паулу» выиграл в 2023 году Кубок Бразилии.
    • До выбора нового тренера команду будут тренировать ассистенты Лукас Сильвестре и Педро Сотеро.
    • Ранее Фернандо Динис ушел с поста исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии, который он занял в июле.
    • Сообщалось, что сборную Бразилии мог возглавить Карло Анчелотти, но он договорился о новом контракте с «Реалом».
    • Сборная Бразилии занимает шестое место в отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке с семью очками после шести туров.

    Новости по теме
    В Бразилии сообщили об увольнении главного тренера сборной
    Умер четырехкратный чемпион мира Марио Загалло 6
    Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита» 1
    Источник: Официальный сайт «Сан-Паулу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2024 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+