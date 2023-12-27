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    • Слуцкий назвал россиянина, который может побить рекорд Дзюбы в РПЛ

    Слуцкий назвал россиянина, который может побить рекорд Дзюбы в РПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в беседе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой сказал, кто побьет рекорд форварда по голам в РПЛ.

    Сейчас 35-летний Дзюба лидирует в списке лучших бомбардиров лиги за все время со 160 голами.

    «У меня больше всех побед в Премьер-лиге. Я не помню, сколько. По-моему, 200 с чем-то. Из всех тренеров, работавших и работающих в РПЛ, у меня самое большое количество побед.

    В ближайшее время мой рекорд может побить только Семак, больше никто. Так же, как твой рекорд! Кто тебя может побить? Тюкавин через 20 лет», – заявил Слуцкий.

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3584

      Suvorov71 1 час назад

      Ну в свое время Рукаку тащил помойных, что сказать хорошо играл, ну шемьпиньонами они стали бы и без него, там было все схвачено админресурс, а вот Тюкавин если не пойдет по кривой, может и побить рекорды Рукаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1743

      Цугундeр 1 час назад

      Просто Проссак- ТВ.. Пися с Попой интервью друг дружке дают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7177

      Питерский князь > Цугундeр 1 час назад

      Хорошо что не дрочили друг другу!
      Я, кстати, ни разу не смотрел.
      :)))

      0
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