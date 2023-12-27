Слуцкий назвал россиянина, который может побить рекорд Дзюбы в РПЛ

Ну в свое время Рукаку тащил помойных, что сказать хорошо играл, ну шемьпиньонами они стали бы и без него, там было все схвачено админресурс, а вот Тюкавин если не пойдет по кривой, может и побить рекорды Рукаку
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в беседе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой сказал, кто побьет рекорд форварда по голам в РПЛ.
Сейчас 35-летний Дзюба лидирует в списке лучших бомбардиров лиги за все время со 160 голами.
«У меня больше всех побед в Премьер-лиге. Я не помню, сколько. По-моему, 200 с чем-то. Из всех тренеров, работавших и работающих в РПЛ, у меня самое большое количество побед.
В ближайшее время мой рекорд может побить только Семак, больше никто. Так же, как твой рекорд! Кто тебя может побить? Тюкавин через 20 лет», – заявил Слуцкий.
- 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил 26 голов в РПЛ. Тюкавин дебютировал в лиге осенью 2020 года.
- Дзюба непрерывно выступает в РПЛ с 2006 года, за исключением полугода аренды в турецкий «Адана Демирспор» в 2022 году.
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