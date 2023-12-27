Слуцкий назвал россиянина, который может побить рекорд Дзюбы в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в беседе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой сказал, кто побьет рекорд форварда по голам в РПЛ.

Сейчас 35-летний Дзюба лидирует в списке лучших бомбардиров лиги за все время со 160 голами.

«У меня больше всех побед в Премьер-лиге. Я не помню, сколько. По-моему, 200 с чем-то. Из всех тренеров, работавших и работающих в РПЛ, у меня самое большое количество побед.

В ближайшее время мой рекорд может побить только Семак, больше никто. Так же, как твой рекорд! Кто тебя может побить? Тюкавин через 20 лет», – заявил Слуцкий.

21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил 26 голов в РПЛ. Тюкавин дебютировал в лиге осенью 2020 года.

Дзюба непрерывно выступает в РПЛ с 2006 года, за исключением полугода аренды в турецкий «Адана Демирспор» в 2022 году.

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