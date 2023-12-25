Соболев раскрыл, каким бизнесом будет заниматься в Дубае

Нападающий «Спартака» Александр Соболев занялся бизнесом, связанным с арендой люксовых автомобилей.

Он стал соучредителем компании Kings Rental Cars, которая ведет дела в Дубае.

«Kings Rental Cars на рынке более 8 лет, более 150 автомобилей в парке, стоимость автопарка более 50 млн долларов.

В Kings Rental Cars огромный выбор авто различных марок – от копейки до Rolls-Royce.

Поэтому, друзья, когда вы будете в Дубае – будем рады вас видеть в нашем шоуруме Kings Rental Cars», – написал Соболев в своем телеграм-канале.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток