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    Соболев раскрыл, каким бизнесом будет заниматься в Дубае

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев занялся бизнесом, связанным с арендой люксовых автомобилей.

    Он стал соучредителем компании Kings Rental Cars, которая ведет дела в Дубае.

    «Kings Rental Cars на рынке более 8 лет, более 150 автомобилей в парке, стоимость автопарка более 50 млн долларов.

    В Kings Rental Cars огромный выбор авто различных марок – от копейки до Rolls-Royce.

    Поэтому, друзья, когда вы будете в Дубае – будем рады вас видеть в нашем шоуруме Kings Rental Cars», – написал Соболев в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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