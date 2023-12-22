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    Реакция Клоппа на решение суда по Суперлиге

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил решение Европейского суда по Суперлиге.

    • Накануне суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • Впервые проект Суперлиги возник в 2021 году.

    «Это решение показывает, что ФИФА и УЕФА не могут делать все что хотят. Теперь они встряхнутся», – приводит слова Клоппа твиттер Бена Джейкобса.

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    Источник: «Бомбардир»

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