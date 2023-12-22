Реакция Клоппа на решение суда по Суперлиге

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил решение Европейского суда по Суперлиге.

Накануне суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.

Впервые проект Суперлиги возник в 2021 году.

«Это решение показывает, что ФИФА и УЕФА не могут делать все что хотят. Теперь они встряхнутся», – приводит слова Клоппа твиттер Бена Джейкобса.