Экс-вице-президент «Локомотива» объяснил, почему российские клубы не возьмут в Суперлигу

Футбольный функционер Юрий Белоус, занимавший должности президента «Москвы», вице-президента «Локомотива» и генерального директора «Ростова», считает, что российские клубы смогли бы попасть в Суперлигу только по спортивному принципу.

– Думаю, создание Суперлиги не пойдет на пользу мировому футболу. Если даже допустить, что Европейский суд был беспристрастен и принимал честное решение, то вся эта история дурно выглядит. Футбол имеет определенную специфику, а история с Суперлигой напоминает рейдерский захват. ФИФА и УЕФА долго выстраивали работающую систему, УЕФА особенно эффективно работает над созданием соревнований, маркетингом, оплаты для клубов.

В ситуации с созданием Суперлиги кому‑то неймется, думаю, ветер дует с американского континента. Им проще создать лигу с топовыми клубами, чтобы не было проходных матчей. Уверен, лучшие лиги мира будут против, глава Ла Лиги Тебас уже это озвучил. Средним клубам тоже нет никакой выгоды от создания Суперлиги, конечно, они будут говорить про отчисления, уже сказали про бесплатные трансляции, но это все морковка для осла.

– Какова вероятность, что в Суперлигу позовут российские клубы?

– Никто не позовет нас, у нас нет прибыли и большого интереса. По экономическим принципам мы очень отстаем от европейских клубов. Мы бы могли попасть туда только по спортивному принципу, если бы выступали сейчас в Европе.