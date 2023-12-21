УЕФА ответил на решение суда о Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций прокомментировал решение суда Европейского союза относительно Суперлиги.
«УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза по делу о Суперлиге.
Это решение не означает одобрения или признания так называемой «суперлиги». Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года.
УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам.
УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества.
Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.
Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами», – говорится в заявлении УЕФА.
- Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».