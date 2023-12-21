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    УЕФА ответил на решение суда о Суперлиге

    Союз европейских футбольных ассоциаций прокомментировал решение суда Европейского союза относительно Суперлиги.

    «УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза по делу о Суперлиге.

    Это решение не означает одобрения или признания так называемой «суперлиги». Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года.

    УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам.

    УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества.

    Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.

    Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами», – говорится в заявлении УЕФА.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1643

      Цугундeр 8 минут назад

      ))
      «коробки из-под ксерокса» уныло поехали обратно наверх на лифте "Лахта-центра"...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25450

      bset 16 минут назад

      Стул под УЕФА закачался, кто-то рискует остаться без денежного мешка. Все были бы на вашей стороне, если бы не ваша безмерная коррупция.

      1
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      Рейтинг: +7095

      fakeid 20 минут назад

      сперва грозили, что отстранят команды со всех европейских турниров (внутренних и международных), а игрокам этих клубов запретят выступать за свои сборные. а теперь строят из себя невинных овечек. вот же дезеувы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      JIEGEHDA 32 минуты назад

      Вот так два клуба ставят раком целую Федерацию Футбола мира. А мы целая страна свою точку и позицию выразить боимся .

      1
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