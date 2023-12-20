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    • «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вест Хэма», 1/4 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Куанса, Гомес, Александер-Арнольд, Джонс, Эндо, Эллиот, Диас, Гакпо, Салах.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Вест Хэм»: Фабьяньский, Керер, Мавропаноc, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Уорд-Прауз, Кудус, Форналс, Бенрахма, Ингс.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

    Ливерпуль-Вес Хэм смотреть онлайн 20 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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