Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вест Хэма», 1/4 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Куанса, Гомес, Александер-Арнольд, Джонс, Эндо, Эллиот, Диас, Гакпо, Салах.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Вест Хэм»: Фабьяньский, Керер, Мавропаноc, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Уорд-Прауз, Кудус, Форналс, Бенрахма, Ингс.

Главный тренер: Дэвид Мойес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм»