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Месси – лучший игрок 2023 года по версии читателей Goal

19 декабря 2023, 19:10
1

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов уходящего года.

Его составляли читатели Goal.

В топ-3, помимо аргентинца, попали Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем.

Криштиану Роналду по итогам 2023 года не попал даже в топ-50.

  1. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
  3. Джуд Беллингем («Реал», Англия);
  4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция);
  5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия);
  6. Гарри Кейн («Бавария», Англия);
  7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
  8. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
  9. Лука Модрич («Реал», Хорватия);
  10. Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити», Португалия).

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Источник: Goal
Рейтинг Месси Лионель Модрич Лука Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Салах Мохамед Силва Бернарду Мбаппе Килиан Винисиус Холанд Эрлинг Беллингем Джуд
Комментарии (1)
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Октавиус
1703002227
раньше было смешно, сейчас уже смахивает на психическое отклонение
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