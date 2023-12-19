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    Месси – лучший игрок 2023 года по версии читателей Goal

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов уходящего года.

    Его составляли читатели Goal.

    В топ-3, помимо аргентинца, попали Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем.

    Криштиану Роналду по итогам 2023 года не попал даже в топ-50.

    1. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
    3. Джуд Беллингем («Реал», Англия);
    4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция);
    5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия);
    6. Гарри Кейн («Бавария», Англия);
    7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
    8. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
    9. Лука Модрич («Реал», Хорватия);
    10. Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити», Португалия).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 19:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +869

      Октавиус 50 минут назад

      раньше было смешно, сейчас уже смахивает на психическое отклонение

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