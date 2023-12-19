Месси – лучший игрок 2023 года по версии читателей Goal

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов уходящего года.
Его составляли читатели Goal.
В топ-3, помимо аргентинца, попали Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем.
Криштиану Роналду по итогам 2023 года не попал даже в топ-50.
- Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
- Джуд Беллингем («Реал», Англия);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия);
- Гарри Кейн («Бавария», Англия);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
- Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
- Лука Модрич («Реал», Хорватия);
- Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити», Португалия).
Источник: Goal