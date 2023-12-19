Месси – лучший игрок 2023 года по версии читателей Goal

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов уходящего года.

Его составляли читатели Goal.

В топ-3, помимо аргентинца, попали Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем.

Криштиану Роналду по итогам 2023 года не попал даже в топ-50.