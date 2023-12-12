Фанаты «Баварии» – игрокам «МЮ»: «Вы дерьмо и знаете об этом»

«Манчестер Юнайтед» принимает «Баварию» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Во время разминки фанаты гостевой команды оскорбляли игроков клуба АПЛ.

«Вы дерьмо и знаете об этом», – пели болельщики мюнхенцев про футболистов «МЮ».