Фанаты «Баварии» – игрокам «МЮ»: «Вы дерьмо и знаете об этом»

«Манчестер Юнайтед» принимает «Баварию» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Во время разминки фанаты гостевой команды оскорбляли игроков клуба АПЛ.
«Вы дерьмо и знаете об этом», – пели болельщики мюнхенцев про футболистов «МЮ».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Олд Траффорд».
- «Бавария» досрочно вышла из группы ЛЧ с 1-го места.
- «Юнайтед» перед заключительным туром был на последнем месте в квартете, уступая в том числе «Галатасараю» и «Копенгагену».
Источник: твиттер журналиста Саймона Пича