Канчельскис оценил результативность Дзюбы в первой части сезона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги выступлений нападающего Артем Дзюбы в первой части сезона РПЛ. 35-летний форвард в 16 матчах забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Конечно, 4 забитых мяча – маловато для Дзюбы. Но точно нельзя сказать, что Артем провалился. Нормальный результат. После перерыва, думаю, еще прибавит. Игроки в таком возрасте чаще всего подводят пик физической формы к ключевым играм сезона, которые будут уже весной. Дзюба приносит пользу «Локомотиву», о его уходе говорить бессмысленно», – сказал Канчельскис.