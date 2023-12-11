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    • Канчельскис оценил результативность Дзюбы в первой части сезона

    Канчельскис оценил результативность Дзюбы в первой части сезона

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги выступлений нападающего Артем Дзюбы в первой части сезона РПЛ. 35-летний форвард в 16 матчах забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

    «Конечно, 4 забитых мяча – маловато для Дзюбы. Но точно нельзя сказать, что Артем провалился. Нормальный результат. После перерыва, думаю, еще прибавит. Игроки в таком возрасте чаще всего подводят пик физической формы к ключевым играм сезона, которые будут уже весной. Дзюба приносит пользу «Локомотиву», о его уходе говорить бессмысленно», – сказал Канчельскис.

    • «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ после 18 туров с 31 очком.
    • Дзюба выступает за команду с февраля. За это время он забил 12 голов в 33 официальных матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6127

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Всё, Дзюба это сбитый лётчик. В этом сезоне эскадрилью пополнит уголовник из свинарни Свинси Промяс. Гыгыгы

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